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Семак: «На сегодняшний день это самый успешный сезон «Зенита»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление команды в этом сезоне чемпионата России.

«Самый ли успешный этот сезон по результату и качеству игры? На сегодняшний день — да. Наша игра смотрится более стабильно и цельно — это касается и обороны, и атаки, откуда вытекает большое количество забитых мячей. Как следствие — рекордное количество очков. Мы действительно достигли хороших показателей. Например, уже третий год подряд к 22-му туру забиваем 50 и более мячей. Для наших болельщиков это важный показатель.

Мы делаем максимум из того, что можем на определенный момент времени. В первый сезон надо было понять, что делать с имеющимися футболистами. Их было около 35. Отобрали нужных и с того момента старались в каждое трансферное окно усиливать состав несколькими игроками. В первую зиму пригласили Ракицкого, Барриоса, Азмуна. Еще через полгода пришли еще несколько футболистов, которые сейчас среди лидеров. И так работа идет шаг за шагом.

Были и два коронавирусных сезона, когда в ответственных матчах приходилось использовать молодых игроков. Проблемы были всегда. Но стараемся держать уровень, который сами же установили. И становиться лучше», — цитирует «Чемпионат» Семака.

«Зенит» после 24 тура лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 58 очков.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5082511-semak-etot-sezon-na-segodnya-samyj-uspeshnyj-dlya-zenita-po-rezultatu-i-kachestvu-igry.html
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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