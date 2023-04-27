Семак: «На сегодняшний день это самый успешный сезон «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление команды в этом сезоне чемпионата России.

«Самый ли успешный этот сезон по результату и качеству игры? На сегодняшний день — да. Наша игра смотрится более стабильно и цельно — это касается и обороны, и атаки, откуда вытекает большое количество забитых мячей. Как следствие — рекордное количество очков. Мы действительно достигли хороших показателей. Например, уже третий год подряд к 22-му туру забиваем 50 и более мячей. Для наших болельщиков это важный показатель.

Мы делаем максимум из того, что можем на определенный момент времени. В первый сезон надо было понять, что делать с имеющимися футболистами. Их было около 35. Отобрали нужных и с того момента старались в каждое трансферное окно усиливать состав несколькими игроками. В первую зиму пригласили Ракицкого, Барриоса, Азмуна. Еще через полгода пришли еще несколько футболистов, которые сейчас среди лидеров. И так работа идет шаг за шагом.

Были и два коронавирусных сезона, когда в ответственных матчах приходилось использовать молодых игроков. Проблемы были всегда. Но стараемся держать уровень, который сами же установили. И становиться лучше», — цитирует «Чемпионат» Семака.

«Зенит» после 24 тура лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 58 очков.