Семак одержал 150 побед в РПЛ в качестве главного тренера

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак одержал 150-ю победу в РПЛ, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

49-летний специалист достиг этой отметки благодаря победе питерцев над «Химками» (1:0) в 25-м туре чемпионата России 20 апреля. В качестве главного тренера Семак выиграл 16 матчей с «Уфой» в РПЛ и 134 — вместе с «Зенитом».

Семак возглавляет команду из Санкт-Петербурга с 2018 года. Всего под его руководством сине-бело-голубые провели 287 матчей, одержав 174 победы, 60 раз сыграв вничью и потерпев 53 поражения.

После 25 туров нынешнего сезона РПЛ «Зенит» с 53 очками занимает второе место в чемпионате России, отставание питерцев от лидирующего «Краснодара» составляет 2 балла.