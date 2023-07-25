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Сегодня, 23:33

Семак опроверг информацию, что «Зенит» отдаст Эраковича в аренду

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном уходе в аренду новичка клуба Страхини Эраковича.

— «Зенит» приобрел Страхиню Эраковича, причем, согласно инсайдам, он должен был провести год в аренде в «Црвене Звезде». Действительно ли рассматривался такой вариант и связана ли его покупка с тем, что, может быть, восстановление Родригао затягивается?

— Конечно, мы в течение двух лет наблюдали за Эраковичем. Даже год назад мы хотели его приобрести, но цена за него была выставлена очень высокая. В этом году, думаю, абсолютно справедливая и хорошая цена для такого игрока. Не сомневаюсь, что он нам поможет. Уровень этого футболиста мы прекрасно знаем. Он может играть и центральным защитником, и в тройке, и даже правого защитника. Для нас это прекрасная опция, когда игрок может использоваться на нескольких позициях. Это быстрый и цепкий защитник, который хорошо действует один в один. Для нас это очень важно, во многих матчах мы контролируем мяч, играем очень высоко, нам нужны защитники, которые хорошо могут обороняться один в один. Страхиня — как раз из таких. По поводу Родригао — посмотрим. Повторюсь, мы можем исходя из состояния футболистов изменить схему — можем в три защитника играть, если они будут смотреться прекрасно. Можем поменять схему и использовать тех игроков, которые на сегодняшний день будут выглядеть хорошо. Посмотрим, Родригао пока нет. Естественно, для нас Эракович — очень хорошее приобретение. Аренда? Про это я вообще не слышал, только из новостей. В первый раз слышу, потому что нам сейчас очень важен игрок на этой позиции.

«Зенит» объявил о переходе 22-летнего серба в воскресенье, 23 июля. Футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга по схеме «4+1».

Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
Сергей Семак
ФК Зенит
Страхиня Эракович
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