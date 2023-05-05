Семак отреагировал на большое количество матчей со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о большом количестве игр со «Спартаком».

— В этом сезоне «Зенит» проведет больше всего матчей со «Спартаком», один был в Суперкубке, два — в Кубке, один — в гостях в РПЛ, а теперь снова в РПЛ, но дома. Как количество игр со «Спартаком» сказывается на настрое к предстоящему матчу? Не опасаетесь, что эмоции могут снова взять над игроками верх, как это было в кубковом матче?

— Что касается количества матчей, такой регламент Кубка России, который позволяет многим командам достаточно часто играть друг с другом, плюс Суперкубок в этом году, который мы играли. Но эти матчи были достаточно давно, основная часть наших противостояний были сыграны в прошлом календарном году, а в этом будет первый матч против «Спартака». Эмоции — это часть футбола, нужно, чтобы они не перехлестывали, как последний матч на Кубок России. В остальном это будет интересная игра с хорошим соперником.

— Готовы ли сыграть Вендел и Родригао, которые пропустили последние матчи?

— Что касается игроков, на сегодняшний день — а у нас есть еще сегодня, завтра и пол дня в воскресенье — все здоровы и готовятся принять участие в следующей игре.

Матч 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 7 мая. Начало встречи — в 18.00.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 61 очко за 25 туров.

(Георгий Горностаев)