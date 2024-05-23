Семак — о Сафонове в «ПСЖ»: «Дай бог, чтобы у него все получилось»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Дай бог, чтобы у Матвея Сафонова все получилось в одном из лучших клубов на сегодняшний день», — сказал Семак пресс-службе «Зенита».

22 мая появилась информация, что «ПСЖ» рассматривает 25-летнего Сафонова на роль дублера Джанлуиджи Доннаруммы. Также сообщалось, что «Краснодар» и парижане близки к соглашению по трансферу российского игрока за 20 миллионов евро.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне он провел 29 матчей за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 мячей и 10 раз сыграв на ноль. В сборной России за все время на его счету 13 матчей.