Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:30

Семак отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к Латышонку

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию об интересе клуба к голкиперу «Балтики» Евгению Латышонку.

«Латышонок? В прессе пишут многое. Но зачастую это обусловлено желанием агентов и журналистов. Начнем плотно работать над трансферами после воскресного матча», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

В середине мая появилась информация, что петербургский клуб близок к покупке 25-летнего голкипера «Балтики».

Латышонок выступает за «Балтику» с 2019 года. Он является воспитанником «Краснодара». В текущем сезоне голкипер провел за калининградцев 33 матча во всех турнирах, пропустил 42 мяча и 8 раз отыграл на ноль.

Источник: ФК «Зенит»
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
Евгений Латышонок
3
0
Читайте также
Бывший игрок «Зенита» и «Локомотива-Кубань» Гордон погиб в автокатастрофе
Биография Маргариты Мамун: жизнь и карьера олимпийской чемпионки
Reuters сообщило об отказе КНР от участия в конференции по Украине в Швейцарии
Махачев едва удержался, чтобы не ударить Порье за одно его слово на битве взглядов. Что  произошло перед боем главного российского чемпиона UFC
В Госдуму внесут законопроект о полном запрете розничной торговли вейпами в России
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Источник: «Зенит» рассматривает возможность продажи Изидора в летнее трансферное окно

В «Осиеке» заявили, что не знают об интересе «Локомотива» к нападающему Мьересу