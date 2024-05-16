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Сегодня, 09:40

Семак отреагировал на новость о том, что игроки «Зенита» могут не получить премию

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о том, что игроки команды не получат премию, если не выиграют трофей.

«Какие-то разговоры, штрафы, что Алексей Борисович заходил в раздевалку — не заходил. Что команда оштрафована — такого даже примерно нет. Это даже как-то антилогично. Потому что если команда выигрывает, она получает какую-то премию, если не выигрывает, не получает. Штрафовать на премию незаработанную — я не понимаю даже, каким образом это возможно», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

12 мая в СМИ писали, что председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал футболистов сине-бело-голубых «импотентами» в раздевалке после матча 28-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:1).

В турнирной таблице РПЛ команда занимает второе место, набрав 51 очко.
Источник: https://fc-zenit.ru/news/2024-05-16-sergey-semak-dovolen-igroy-komandy-zasluzhili-pobedu-molodtsy-.htm
Сергей Семак
ФК Зенит
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