Семак — о словах Дзюбы в свой адрес: «Для всех хорошим не будешь»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слова форварда «Акрона» в свой адрес.

Ранее Дзюба в интервью заявил, что не пожмет руку Семаку, потому что тренер не поблагодарил его за игру в петербургском клубе.

«Это абсолютно типичная ситуация: игроки, которые играют, они всегда довольны. Игроки, которые не играют, и по тем или иным причинам реже появляются в стартовом составе, они, конечно, обижаются на главного тренера. Это нормальная картина и достаточно распространенная. Здесь у меня нет никаких вопросов. Я давно не смотрел никакие интервью. Что касается каких-то отрывков, — видел. Ничего страшного, переживем. Для всех хорошим не будешь», — сказал Семак.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год, когда форвард перешел в турецкий «Адана Демирспор». В феврале 2023-го Дзюба подписал контракт с «Локомотивом», за который выступал до лета этого года. В сентябре 36-летний нападающий стал игроком «Акрона».

В текущем сезоне на счету Дзюбы 8 матчей во всех турнирах, 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт футболиста с тольяттинским клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.