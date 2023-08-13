Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:37

Семак — о слухах про проблемы с Барриосом в «Зените»: «Никаких проблем нет, это желание журналиста заработать»

Георгий Горностаев
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями в преддверии матча со «Спартаком» в рамках 5-го тура РПЛ.

—  Перед очень важной встречей со «Спартаком» в сети появился вброс, что якобы в «Зените» есть проблемы с Барриосом. Это, на ваш взгляд, специальная психологическая атака на «Зенит» и желание журналиста прославиться или что-то, что соответствует действительности? И соответствующий вброс про Зобнина — ответный ход «Зенита» или тоже самое?

— Про Зобнина не в моей компетенции, не собираюсь комментировать. А что касается Барриоса — скорее, это желание журналиста заработать. Никаких проблем нет, это слухи, которые не имеют под собой реальных оснований. Спросите у Барриоса и вы прекрасно поймете его состояние.

— Нетипичная история, когда игрок с сильной левой ногой выходит на позицию правого центрального защитника, как сегодня Алип. Почему такое решение приняли сегодня?

— Марио пока не готов играть 90 минут, поэтому нам нужно было выпускать защитника. Центральных защитников с правой ногой у нас нет, поэтому для нас было дилемма — оставить Эраковича в этой позиции или поставить Алипа в центр. Или того же Ренана. Но учитывая то, что Нуралы очень хорош в единоборствах и у соперника вышел достаточно свежий Аппаев, который не играл в стартовом составе, мы и выпустили Нуралы в эту позицию, и он прекрасно сыграл.

— На сей раз Вендел вышел в основе, но не доиграл до конца. Насколько вы готовы его состоянием, его игрой? Когда он сможет сыграть все 90 минут?

— Чудес не бывает, он пропустил предсезонную подготовку. Конечно, природа его одарила функционально достаточно хорошими возможностями для того, чтобы он быстрее, чем другие, набирал форму, но есть игровой ритм. Конечно, каких-то компонентов ему еще не хватает, но он работает. Я думаю, он будет набирать через матчи, других вариантов нет.

В матче 4-го тура РПЛ, который прошел 13 августа, «Зенит» одержал победу над «Факелом» (2:0). На данный момент клуб из Санкт-Петербурга занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют на выезде со «Спартаком». Матч пройдет 20 августа.

Вильмар Барриос
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Роман Зобнин
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Ефимова получила травму шеи во время отдыха
Биография Сергея Буянова: история супруга Елены Водорезовой
ВС России принудительно остановили для досмотра следовавший на Украину корабль
Актриса Лидия Остринская скончалась на 57-м году жизни
В Анапе туристам напомнили об осторожности при приближении дельфинов
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Урал» — «Спартак» и другие матчи
ЦСКА — «Сочи» — 2:1, Заболотный вывел армейцев вперед. Онлайн-трансляция
Футболист «Факела» Альшин: «Заставили «Зенит» играть по-другому»
ЦСКА — «Сочи»: гости отыгрались в меньшинстве
ЦСКА — «Сочи»: гости остались в меньшинстве
ЦСКА — «Сочи»: Джорджевич забил автогол
Смолов считает «Зенит» главным фаворитом в борьбе за чемпионство: «Они реально в порядке»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хусаинов назвал судейство в матче «Зенит» — «Факел» низкоквалифицированным

Караваев оценил игру «Зенита» в матче против «Факела»