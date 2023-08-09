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Сегодня, 21:06

Семак отреагировал на слухи об аренде Коваленко

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о том, что клуб может отдать в аренду полузащитника Александра Коваленко.

— Вопрос по Коваленко. Рассматриваете ли вы его как игрока на эту часть сезона или слухи об аренде все-таки правда?

— Это всего лишь слухи, первый раз об этом слышу. Конечно, рассматриваем. Вы видели, у нас 16-17 [полевых] игроков в заявке было сегодня, как мы можем кого-то еще отдавать? Саша набирает форму, сейчас уже гораздо лучше смотрится. Думаю, будет получать больше игрового времени, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

30 июня питерцы объявили о трансфере Коваленко из «Сочи». 19-летний футболист подписал с петербуржцами контракт до 2028 года. В текущем сезоне он трижды выходил на поле в матчах РПЛ и Кубка России.

Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
Александр Коваленко
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