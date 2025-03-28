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28 марта, 11:30

Семак: «У нас не было никаких проблем с Глушенковым»

Алексей Михайлов
Сергей Семак.
Фото Владимир Бланк, Известия
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слухи о конфликте с полузащитником Максимом Глушенковым.

«Вы правы, что 90 процентов из того, что было, это полная чушь. Я для себя тоже поставил определенные галочки, кого не надо читать. Это фейк, абсолютно несусветные глупости. Что касается той темы, которую действительно стоит обсудить, это исключительно те фразы Максима, которые он высказывал в интервью. Он уже сказал, что абсолютно все расстроены после игры со «Спартаком». Здесь два аспекта: во-первых, он прав, что интервью позволило многим трактовать эти слова по-всякому. То, что человек недоволен своей ролью, имеется в виду та роль, которую он вкладывает в успехи команды, которая не выигрывает. Это абсолютно нормально. Но можно трактовать по-другому, что он недоволен ролью, которую дают ему тренеры на футбольном поле. Но если вы футбольные люди, вы поймете, что и в сборной, и в «Зените» роль одна и та же, позиция одна и та же. Поэтому я думаю, что игроки недовольны всегда, когда команда не выигрывает, когда что-то у кого-то лично не получается. Это абсолютно нормально.

И я думаю, что Максим со своей стороны сказал свое мнение, поговорил по поводу внимательности и трактовок тех или иных слов. Здесь, естественно, нужно быть внимательным и стараться не позволять двусмысленно выражаться в том или ином аспекте. У нас не было никаких проблем, за исключением результата, которые нам всем не нравится. И все мы должны работать для того, чтобы результат этот стал лучше. Все на сегодняшний день в наших руках, ногах, головах. Будем работать и готовиться к матчам», — сказал Семак.

26 марта появилась информация, что 25-летний футболист проявляет халатность на тренировках. Сообщается, что он покинул одну из тренировок «Зенита» из-за того, что ему было холодно.

В текущем сезоне Глушенков сыграл за сине-бело-голубых 17 матчей, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2028 года.

Максим Глушенков.«Выглядит нарциссом. Парень, если ты не хочешь играть в «Зените», уходи». Орлов — о Глушенкове
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Сергей Семак
ФК Зенит
Максим Глушенков
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