Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:52

Семак отреагировал на то, что «Зенит» создал медиакоманду

Гоша Чернов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на новость о том, что клуб из Санкт-Петербурга создал медиакоманду.

— «Зенит» создал медиакоманду «Чисто Питер». Слышали ли вы об этом? Что думаете о медиафутболе?

— Слышал, видел Влада Радимова с его роликом. Как отношусь? Положительно, это важно для популяризации футбола. У этого проекта есть своя ниша: то, что сложно представить в профессиональном футболе — открытость, вовлеченность. Тут зрители сами могут посмотреть на то, как все изнутри происходит. Думаю, это интересно. Я рад, что в Санкт-Петербурге будет своя медийная команда.

«Зенит» объявил о создании команды «Чисто Питер» 30 июня. Ее главным тренером станет Владислав Радимов.

Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Служба безопасности отменила фан-встречи Трусовой и Валиевой. Что случилось в «Лужниках»?
В сборной России обнаружили гребца-вредителя. Он подсыпал допинг конкурентам
Пробка из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту достигла 9 км
Омбудсмен Владимирской области рассказала о семье показавшей жест о помощи девочки
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Коваленко заявил, что ему идет форма «Зенита»

Голкипер «Нефтчи» доставлен в больницу для прохождения КТ после матча с «Зенитом»