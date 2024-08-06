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Сегодня, 16:16

Семак — о приобретении нападающего: «Не все от нас зависит»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, будут ли еще усиления в команде.

«Новый нападающий? Посмотрим. Может, будет. Может, нет. Не все от нас зависит», — сказа Семак.

«Зенит» после трех туров РПЛ набрал 9 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. В 4-м туре сине-бело-голубые сыграют с «Динамо». Встреча пройдет 10 августа на стадионе «Газпром Арена».

Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
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  • _моро

    только тупой памперс не понимает что сказал семак) зато в футболаз разбирается, талмуты пишет, пока сынков не выдавливает)

    06.08.2024

  • lvb

    "Может, будет. Может, нет. Не все от нас зависит», — сказа Семак."(с) А от кого зависит? Неужели Миллер финансирование "игемону" урезал? Айяйяй.. какая досада)

    06.08.2024

    • Овчинников: «У РФС было тесное взаимодействие с Федерацией футбола Франции, сейчас сотрудничество приостановлено»

    Семак заявил, что Алип может не сыграть с «Динамо»