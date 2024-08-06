Сегодня, 16:16
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, будут ли еще усиления в команде.
«Новый нападающий? Посмотрим. Может, будет. Может, нет. Не все от нас зависит», — сказа Семак.
«Зенит» после трех туров РПЛ набрал 9 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. В 4-м туре сине-бело-голубые сыграют с «Динамо». Встреча пройдет 10 августа на стадионе «Газпром Арена».
_моро
только тупой памперс не понимает что сказал семак) зато в футболаз разбирается, талмуты пишет, пока сынков не выдавливает)
06.08.2024
lvb
"Может, будет. Может, нет. Не все от нас зависит», — сказа Семак."(с) А от кого зависит? Неужели Миллер финансирование "игемону" урезал? Айяйяй.. какая досада)
06.08.2024