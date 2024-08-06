Семак — о приобретении нападающего: «Не все от нас зависит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, будут ли еще усиления в команде.

«Новый нападающий? Посмотрим. Может, будет. Может, нет. Не все от нас зависит», — сказа Семак.