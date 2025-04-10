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10 апреля, 12:05

Семак — о положении «Зенита» в таблице РПЛ: «У нас никогда не было панических настроений — первые или не первые»

Алексей Михайлов
Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал турнирное положение команды в РПЛ перед матчем против «Краснодара» в 24-м туре РПЛ.

После 23 туров сине-бело-голубые с 47 очками занимают третье место в таблице РПЛ. Команда Семака отстает от лидирующего «Краснодара» на 5 баллов и по дополнительным показателям уступает «Спартаку», идущему вторым.

— По ходу тех или иных сезонов мы также оказывались не только на первом месте. Здесь рецепт всегда один — нужно работать. У нас не было никогда панических каких-то настроений — первые или не первые. Мы делаем свое дело, работаем — иногда получается чуть лучше, иногда чуть хуже. Есть множество факторов. Но в целом ребята хорошо работают, готовятся. Если брать лидеров нашего чемпионата, то сейчас мы и не превосходим, и не уступаем никому. Эти потери очков, поражения, которые есть, во многом связаны с нашими грубыми ошибками. Над этим нужно работать, исправлять, что мы и делаем, — сказал Семак.

«Зенит» на своем поле примет «Краснодар» в воскресенье, 13 апреля. Начало — в 17.00 по московскому времени.

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Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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