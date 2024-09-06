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Сегодня, 15:12

Семак ответил на вопрос о сроках возвращения на поле Глушенкова

Максим Глушенков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о сроках возвращения в строй полузащитника Максима Глушенкова.

«Пока сроков нет — все зависит от того, насколько быстро будет проходить процесс реабилитации. На сегодняшний день, конечно, он не готов. Он может проводить индивидуальную работу, практически любую, но в том, что касается групповых занятий... Любой контакт ему сейчас может только повредить», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В текущем сезоне Глушенков провел семь матчей, в которых забил девять голов и сделал результативную передачу.

25-летний футболист травмировал правую руку в матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

Источник: ФК
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Максим Глушенков
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