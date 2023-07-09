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Семак: «Зачем «Зениту» Фернандес? Марио пока у нас нет. С таким же успехом можно спросить про Месси и Криштиану»

Гоша Чернов
Корреспондент
Марио Фернандес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном переходе защитника Марио Фернандеса в клуб из Санкт-Петербурга.

— Зачем «Зениту» 32-летний Марио Фернандес, отыгравший всего пять матчей в прошлом сезоне?

— С таким же успехом можно спросить про Месси и Криштиану. Марио пока у нас нет. Когда какой-то игрок будет у нас, тогда с удовольствием обсудим его функционал.

По информации «СЭ», «Зенит» подпишет контракт с Фернандесом по одному из трех вариантов: на два года, на три года или по схеме «два плюс один».

В воскресенье, 9 июля бразильский журналист Фабио Алейшо сообщил, что «Зенит» планирует официально объявить о подписании Фернандеса на следующей неделе.

Защитник выступал за ЦСКА с 2012 года, он покинул московский клуб в июне 2022 года.

Марио Фернандес
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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