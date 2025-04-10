Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

10 апреля, 12:23

Семак: «Все прекрасно знают, что мы искали замену Клаудиньо»

Алексей Михайлов
Telegram Дзен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как изменилась игра команды после ухода Клаудиньо.

В январе этого года 28-летний бразилец перешел из «Зенита» в катарский «Аль-Садд».

— Я думаю, все прекрасно знают, что [мы] искали [замену Клаудиньо]. Конечно, хотели взять игрока на эту же позицию. Креативные игроки играют важную роль в игре любой команды. Уберите одного-двух игроков-лидеров в «Краснодаре» или в «Спартаке» — естественно, это будет потеря для команды. И каждая команда будет справляться с потерей того или иного игрока, исходя из тех ресурсов, которые есть.

Конечно, любой креативный игрок, который помогает, создает, умеет отдать, имеет возможности принимать нестандартные решения, важен для любой команды. Поэтому сейчас, конечно, нам нужно перестраиваться, что мы и делаем. Но, к сожалению, нам не хватает стабильности в атакующей группе у тех игроков, которые выходят, — сказал Семак.

Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 года. Он провел за команду 124 матча, забил 21 гол и сделал 31 результативную передачу.

7
Клаудиньо
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Читайте также
В ЮАР футболист умер во время матча
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Мамиашвили ответил украинке Коляденко после ее оказа пожать руку россиянке
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Материалы сюжета РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи
Кирш — о пенальти Медины в матче со «Спартаком»: «Был уверен, что он не забьет»
Судейские руководители против «Зенита». Что происходит?
ЭСК не показала правильно фол Черникова на зенитовце. Почему так сделан видеоклип?
РФС оштрафовал «Ахмат» из-за проблем с освещением в матче против «Ростова»
Семак останется в «Зените». С золотом или без него. Колонка Казакова
Сулейманов о словах про игровое время: «Приношу извинения тренерскому штабу. Наговорил лишнего»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя