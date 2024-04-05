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Сегодня, 11:33

Семак ответил на вопрос об участии Педро в матче «Зенита» с «Балтикой»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, будет ли полузащитник Педро участвовать в матче 23-го тура РПЛ с «Балтикой».

— В матче со «Спартаком» всех впечатлило выступление Педро. Сможет ли он порадовать болельщиков на домашней арене в воскресенье?

— Посмотрим. У всех есть шанс. На всех, кто будет готовиться к игре, посмотрим, как они будут работать в этот промежуток времени до матча, это раз. Посмотрим, насколько быстро Педро сможет восстановиться, это два. Это два фактора, которые позволят нам принять решение, будет он играть в стартовом составе или нет.

— Если говорить о «Балтике», в весенней части себя хорошо проявляет Данила Козлов, который вам знаком. Можете ли вы как-то прокомментировать его выступление в новом клубе?

— Что касается Данилы, он прекрасный игрок, талантливый. Мы его брали на сборы, он проявил себя очень хорошо на прошлых зимних сборах. Но, к сожалению, в прошлом году, касаемо его качества игры, нам хотелось бы, чтобы он прогрессировал и играл лучше, для того чтобы мы брали его к себе. Было принято решение дать ему возможность сейчас выступать за «Балтику», он там хорошо смотрится. Это свежий воздух для него, то, что ему нужно было. И настрой, и желание, и качество он показывает очень неплохие. Дай бог, чтобы дальше он продолжал так играть.

3 апреля футболист оформил дубль в матче против «Спартака» (2:1) в Кубке России.

Матч «Зенита» с «Балтикой» состоится 7 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.30 мск.

«Зенит» идет первым в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко в 21 матче. «Балтика» занимает 15-ю строчку с 17 очками.

Сергей Семак
ФК Балтика
ФК Зенит
Педро (Зенит)
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