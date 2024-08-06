Семак: «Если два-три игрока уйдут в аренду, у нас будет комфортное число футболистов для работы»

Сегодня, 16:26
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, сколько игроков летом уйдет в аренду.
— На сегодняшний день у нас 25 полевых игроков. Если два-три человека уедут — это будет достаточно комфортное количество для последующей работы, — сказал Семак на пресс-конференции.
«Зенит» после трех туров РПЛ набрал 9 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. В 4-м туре сине-бело-голубые сыграют с «Динамо». Встреча пройдет 10 августа на стадионе «Газпром Арена».