Семак: «Если два-три игрока уйдут в аренду, у нас будет комфортное число футболистов для работы»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, сколько игроков летом уйдет в аренду.

— На сегодняшний день у нас 25 полевых игроков. Если два-три человека уедут — это будет достаточно комфортное количество для последующей работы, — сказал Семак на пресс-конференции.