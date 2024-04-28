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Сегодня, 22:29

Семак ответил, считает ли «Динамо» претендентом на чемпионство РПЛ

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, считает ли «Динамо» (0:1) претендентами на чемпионство РПЛ.

— Лучше спросите, когда мы не рассматривали. «Динамо» и «Краснодар» точно претендуют на первое место. Не знаю, кто их мог списать со счетов.

— Вы верите в проклятие «Бенфики»? Если ли проклятие у «Зенита»?

— Я не верю в проклятия. Матчей, где мы не по игре теряли очки, много. Но это футбол, в нем существуют те или иные материи, которые не позволяют побеждать. Надо работать, трудиться.

— Вы не пробовали показать бразильцам кадры вашей игры с вашей самоотдачей? Проблема последних четырех матчей в малом количеством голов, это не говорит о проблеме с самоотдачей?

— Я не могу им ничего показать, потому что я в качестве футболиста 5 раз подряд не выигрывал чемпионат в составе одной команды. Что касается мотивации — это действительно сложно. Я думаю, что оценка действий тех или иных игроков идет через призму результата и забитых мячей. Конечно, сейчас мы смотримся не так ярко в атаке, как нам хотелось бы. Но что касается движения, можно посмотреть отчеты, сколько ребята бегают, стараются. Самый сложный момент, когда команда не побеждает. Конечно, это очень сложно — выходить на каждую игру, как на последнюю. Вопросов к футболистам нет, такие периоды бывают. Мы боремся за самые высокие места.

После 26 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место, набрав 47 очков. «Зенит» (50) пока сохранил первое место. На второй строчке находится «Краснодар» (49), который 29 апреля сыграет с «Крыльями Советов» в 26-м туре.

Сергей Семак
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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