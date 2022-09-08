Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

8 сентября, 11:30

Семак поделился мнением об отношении к товарищеским матчам сборной России

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем отношении к товарищеским матчам сборной России.

— Как вы относитесь к товарищеским матчам сборной России?

— Есть коридоры, которые предусмотрены для игр национальной команды. В этом нет ничего плохого. Тренерский штаб сборной может просматривать игроков. Они организуют те матчи, которые могут сделать. Календарь с Кубком — я «за» такое количество матчей. На мой взгляд, все принималось в спешке. В прошлом сезоне мы сыграли только один матч через два дня на третий. В этом сезоне все в другом графике. У нас 9 человек сборников, игра стоит сразу после чемпионата. Для тренерского штаба возникает непростая ситуация. Что есть — то есть. Условия одинаковые для всех. Я этого немного не понимаю, ведь можно было подвинуть. Не для нас, а для всех клубов. Мы не живем в стране, где 2 часа на автобусе между городами. Приходится добираться. Какой график есть — такой есть.

В среду, 7 сентября, тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на товарищеский матч с командой Киргизии.

Встреча с Киргизией состоится 24 сентября в Бишкеке. Также в ноябре подопечные Карпина сыграют на выезде с Ираном.

Сергей Семак
Сборная России по футболу
ФК Зенит
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
Черчесов надеется, что сборная России сыграет и в ноябре
Александр Сторожук сообщил, почему Никита Кривцов покинул расположение сборной России
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
«Я готов рассматривать, почему нет?» Юран в будущем хотел бы поработать в сборной России
Кержаков: «Для нашей сборной важны любые международные игры»
В Боснии пообещали собрать команду на товарищеский матч против сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Семак подвел итоги летнего трансферного окна для «Зенита»

Защитник «Ростова» Калинин перешел в «Факел» на правах аренды