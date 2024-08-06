Семак заявил, что Алип может не сыграть с «Динамо»

Сегодня, 16:21
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ с «Динамо».
— Матч лидеров. Обе команды сейчас идут наверху турнирной таблицы. И в прошлом сезоне «Динамо» до последнего тура претендовало на чемпионство. Ждем интересной игры. «Динамо» — хорошая команда.
Кто не сыграет в матче против бело-голубых? Вопрос по Нуралы Алипу, который пока что не тренируется. У остальных есть шанс, — сказал семак на пресс-конференции.
«Зенит» после трех туров РПЛ набрал 9 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» идет на второй строчке, уступая команде Семака по дополнительным показателям. Встреча пройдет 10 августа на стадионе «Газпром Арена».