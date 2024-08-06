Семак заявил, что Алип может не сыграть с «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ с «Динамо».

— Матч лидеров. Обе команды сейчас идут наверху турнирной таблицы. И в прошлом сезоне «Динамо» до последнего тура претендовало на чемпионство. Ждем интересной игры. «Динамо» — хорошая команда.

Кто не сыграет в матче против бело-голубых? Вопрос по Нуралы Алипу, который пока что не тренируется. У остальных есть шанс, — сказал семак на пресс-конференции.