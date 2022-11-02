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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об «Ахмате», с которым его команда сыграет в рамках 16-го тура чемпионата России.
«Команда всегда максимально мотивированная, очень крепкая. В последних матчах выглядит очень неплохо с точки зрения организации командных действий, не говоря уже о физическом состоянии — всегда в хорошем тонусе. Мы, в свою очередь, должны готовиться, показать хорошую игру, а дальше — посмотрим. Надеюсь, качество нашей игры отразится на результате», — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Семака.
«Зенит» встретится с «Ахматом» 5 ноября. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.
После 15 туров клуб из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 39 очков. «Ахмат» занимает 7-е место (23 очка).
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