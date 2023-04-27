Семак: «Предложение Ловрену от «Лиона» мы никак не могли повторить»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о переходе защитника Деяна Ловрена в «Лион» зимой этого года.

«После чемпионата мира понял, что сохранить его не удастся. Он провел хороший отрезок в чемпионате России. Думаю, осень — его лучшее время в «Зените». Играл хорошо, надежно. Потом уверенная игра на чемпионате. И то предложение, которое он получил от «Лиона», «Зенит» никак не мог повторить. Оно было очень хорошим в финансовом плане. Так что можем только порадоваться за Деяна. Это не хорошо и не плохо, это данность. Любой игрок может уйти. Если это повышение — мы только радуемся. Главное, чтобы соблюдались интересы клуба и самого игрока», — цитирует Семака «Чемпионат».

Ловрен играл в «Зените» с 2020-го по 2022-й год. За это время 33-летний хорват провел за команду из Санкт-Петербурга 63 матча, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

В январе 2023-го он перешел в «Лион», за который уже выступал ранее (2010—2013).