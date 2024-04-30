Семак подпишет новый контракт с «Зенитом» до 2030 года

Председатель Совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что сине-бело-голубые договорились с главным тренером команды Сергеем Семаком о продлении контракта.

Действующее соглашение с 48-летним специалистом рассчитано до лета 2025 года.

«С Сергеем Богдановичем достигнута принципиальная договоренность о продлении контракта еще на пять лет, то есть до мая 2030 года. Контракт подпишем до начала нового сезона», — приводит пресс-служба клуба слова Илюхиной.

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Под его руководством сине-бело-голубые стали пятикратными чемпионами России, один раз выиграли Кубок России и четыре раза — Суперкубок страны.

На данный момент петербуржцы лидируют в турнирной таблице чемпионата России-2023/24. По итогам 26 туров «Зенит» набрал одинаковое количество очков с «Краснодаром» (50), но опережает «быков» по дополнительным показателям.