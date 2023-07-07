Семак: «Зенит» вступил в переговоры с Марио после того, как ЦСКА утратил приоритетное право»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном переходе защитника Марио Фернандеса.

«О конкретике будем говорить тогда, когда будет какой-то результат. На сегодняшний день могу сказать, что «Зенит» абсолютно корректно ведет себя в ситуации с Марио Фернандесом. Мы вступили в переговоры с представителем игрока только после того, когда сам представитель заявил, что ЦСКА утратил приоритетное право переговоров. Как будут продвигаться наши переговоры с Марио, пока неизвестно. Нам Фернандес интересен», — сказал Семак на пресс-конференции.

6 июля журналист Алешандре Пратцель сообщил, что Фернандес в ближайшее время может стать игроком «Зенита».

Как ранее сообщал «СЭ», переход в «Зенит» станет возможным после того, как сине-бело-голубые выкупят контракт экс-футболиста сборной России у бразильского клуба за сумму порядка 360 тысяч евро. Зарплата защитника составит менее 2 миллионов евро за сезон. Срок контракта стороны выберут из трех вариантов: два года, три года или схема «два плюс один».

В составе «Интернасьонала» Фернандес провел пять матчей и не отметился результативными действиями.