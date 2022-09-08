Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

8 сентября, 11:29

Семак подвел итоги летнего трансферного окна для «Зенита»

Артем Бухаев
Корреспондент
Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги летнего трансферного окна для своей команды.

— Думаю, все нормально, — сказал Семак. — Важно, что мы смогли сохранить костяк состава. Какие-то игроки ушли, какие-то пришли. Учитывая реалии, изменения, которые мы сделали, помогают нам двигаться вперед. Могло быть хуже, могло быть лучше. В целом неплохо.

В летнее трансферное окно «Зенит» подписал защитника Родригау, полузащитника Зелимхана Бакаева и форварда Матео Кассьерру, а также арендовал вратаря Ивана Куарежму и полузащитника Густаво Мантуана.

Из клуба ушли вратарь Станислав Крицюк, полузащитники Магомед Оздоев и Кирилл Кравцов, а также нападающий Артем Дзюба. Кроме того, клуб отправил в аренду полузащитника Даниила Шамкина и нападающего Юри Алберто.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
2
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Ростов» — «Спартак» и 8:0 от «Зенита»
Колыванов считает обращения «Краснодара» в ЭСК РФС проявлением слабости
«Кордобу сняли исподтишка — это доносительство»: «Краснодар» снова скандалит по мотивам судейства Иванова и теряет форварда
Кордоба дисквалифицирован на два матча за оскорбление судейской бригады на испанском языке
«Краснодар» объявил бойкот федеральному спортивному телеканалу из-за ситуации с дисквалификацией Кордобы
Экс-президент «Локо»: «Победа над «Краснодаром» — не реабилитация за поражение от «Факела»
Гайич о дебютном голе за ЦСКА: «Нападающие забьют в следующем матче»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Тренер «Зенита» Семак прокомментировал игру Сергеева и Кассьерры в этом сезоне

Семак поделился мнением об отношении к товарищеским матчам сборной России