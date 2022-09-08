Семак подвел итоги летнего трансферного окна для «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги летнего трансферного окна для своей команды.

— Думаю, все нормально, — сказал Семак. — Важно, что мы смогли сохранить костяк состава. Какие-то игроки ушли, какие-то пришли. Учитывая реалии, изменения, которые мы сделали, помогают нам двигаться вперед. Могло быть хуже, могло быть лучше. В целом неплохо.

В летнее трансферное окно «Зенит» подписал защитника Родригау, полузащитника Зелимхана Бакаева и форварда Матео Кассьерру, а также арендовал вратаря Ивана Куарежму и полузащитника Густаво Мантуана.

Из клуба ушли вратарь Станислав Крицюк, полузащитники Магомед Оздоев и Кирилл Кравцов, а также нападающий Артем Дзюба. Кроме того, клуб отправил в аренду полузащитника Даниила Шамкина и нападающего Юри Алберто.