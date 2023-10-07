Семак — о матче с «Сочи»: «Достаточно непростой матч. Хорошо, что удачно для нас он сложился»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на победу команды в матче 11-го тура РПЛ с «Сочи» (2:0). Он считает, что игра была сложная.

«Достаточно непростой матч. Хорошо, что удачно для нас он сложился. Забили один и второй мяч — такое достаточно ощутимое преимущество позволило нам более-менее спокойно довести матч до победы, хотя моменты у наших ворот сочинцы создавали. Забей они хотя бы один мяч, наверное, градус напряжения был бы выше. Что касается впечатлений от игры: в первом тайме играли поострее, на мой взгляд», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит» (20 очков) обогнал «Локомотив» и поднялся на третье место в РПЛ. «Сочи» (6) продолжает замыкать турнирную таблицу.

В следующем туре «Зенит» на своем поле примет «Крылья Советов». «Сочи» в гостях сыграет с «Уралом». Обе игры пройдут 22 октября.