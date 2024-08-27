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Сегодня, 20:52

Семак после трансфера Гонду не исключил, что в «Зените» может появиться еще один форвард

Алина Савинова
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о том, решен ли его запрос на силового форварда с приобретением аргентинского футболиста Лусиано Гонду.

«Ну, во-первых, Гонду — игрок, который может сыграть и в атаке, и с правого фланга. Может закрыть две позиции, поэтому посмотрим. Нам нужны игроки, для нас это важный вопрос. К сожалению, чуть подседает Матео Кассьерра, и в случае повреждения мы остаемся без нападающих, приходится Сашу Ерохина выдвигать. Нам нужны игроки, которые могут дать нам и качество, и результат. Надеюсь, что у Гонду будет возможность, и он проявит свои лучшие качества и будет помогать команде. Может ли все-таки в команде появиться еще один нападающий? Я ничего не исключаю», — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Семака.

Во вторник, 27 августа, «Зенит» объявил о трансфере 23-летнего Гонду из «Аргентинос Хуниорс». Соглашение с нападающим рассчитано на 4 года с возможностью продления еще на один сезон.

После шести туров петербуржцы с 14 очками располагаются на втором месте в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Лусиано Гонду
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