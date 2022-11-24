Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

24 ноября, 11:23

Семак: «Постараемся, чтобы матч с иранским «Сепаханом» состоялся»

Гоша Чернов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о возможном товарищеском матче с «Сепаханом».

— Рассматриваете ли вы возможность товарищеской встречи с иранским «Сепаханом»?

— Рассматриваем. По сроку проведения игры вопрос к руководству. Мы постараемся, чтобы матч состоялся, когда будет удобно и нам, и «Сепахану».

Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что матч с «Сепаханом» перенесен из-за игры со «Спартаком» в Кубке России.

22 ноября «Зенит» провел в Санкт-Петербурге товарищеский матч с «Црвеной Звездой», в котором одержал победу со счетом 3:1.

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Сепахан
5
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Швейцария победила Камерун в матче чемпионата мира в Катаре
Ондуа объяснил, почему сыграл в матче ЧМ-2022 в бутсах с российским флагом
СМИ узнали об истинной причине отказа Польши передавать МиГ-29 Украине
Бразилия обыграла Сербию в матче ЧМ-2022 по футболу в Катаре
В ФРГ признали бесполезность санкций после открытия завода «Москвич»
Как добраться из Иркутска на Байкал
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Горшков высказался о возможном уходе из «Крыльев Советов» зимой

Семак: «Зенит» не настолько силен, чтобы позволить себе играть двумя составами»