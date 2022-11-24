Семак: «Постараемся, чтобы матч с иранским «Сепаханом» состоялся»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о возможном товарищеском матче с «Сепаханом».

— Рассматриваете ли вы возможность товарищеской встречи с иранским «Сепаханом»?

— Рассматриваем. По сроку проведения игры вопрос к руководству. Мы постараемся, чтобы матч состоялся, когда будет удобно и нам, и «Сепахану».

Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что матч с «Сепаханом» перенесен из-за игры со «Спартаком» в Кубке России.

22 ноября «Зенит» провел в Санкт-Петербурге товарищеский матч с «Црвеной Звездой», в котором одержал победу со счетом 3:1.