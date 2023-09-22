Семак: «Пристальное внимание к Кассьерре исключительно из-за того, что он стал забивать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился мнением об игре форварда Матео Кассьерры.

«Сейчас столь пристальное внимание к Матео исключительно из-за того, что он стал забивать. Нужно забивать больше, вот и все. Ничего не изменилось в его игре — он как в прошлом году действовал полезно для нашей команды, так и в этом действует полезно. Для нападающего важно забивать с точки зрения уверенности и реализации тех моментов, которые есть. В предыдущем сезоне реализация была недостаточной для того, чтобы много забивать, а в этом он и помогает, и забивает, вот и все. Ничего не изменилось абсолютно ни с чьим приходом или уходом. Он как играл, так и играет. Единственное, что изменилось, — количество забитых мячей», — сказал Семак.

В текущем сезоне 26-летний колумбиец провел 13 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.