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Сегодня, 19:28

Семак признался, что уважает ЦСКА, в котором провел 10 лет

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что уважает ЦСКА, в котором провел 10 лет. Об этом специалист заявил после матча с армейцами (1:0) в рамках 8-го тура РПЛ.

— Ровно 30 лет назад вы дебютировали за ЦСКА. Так еще и свой первый год забивали как раз «Зениту». Насколько все эти статистические вещи для вас важны?

— Статистика не нужна, приятно вспомнить. От времени, которое я провел в ЦСКА, никуда не деться. 10 лет — большая часть моей игровой карьеры. Я очень уважаю и люблю этот клуб. Сейчас у меня другое место работы, и я отдаю всего себя, чтобы помогать «Зениту» побеждать. Весь Санкт-Петербург за нас болеет. И это действительно приятно. Это мотивирует, — сказал Семак на пресс-конференции.

«Зенит» (20 очков) снова возглавил таблицу РПЛ. ЦСКА (13) идет пятым. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Факелом», а армейцы в гостях встретятся с «Рубином». Оба матча пройдут 21 сентября.

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)

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