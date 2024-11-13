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Сегодня, 11:59

Семак: «Сыграть с «Фенербахче» Моуриньо, конечно, интересно»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о товарищеском матче с «Фенербахче».

«Сыграть с «Фенербахче» Моуриньо, конечно, интересно. Безусловно, это один из самых титулованных, самых известных тренеров в современной истории. Конечно, нам приятно сыграть и против «Фенербахче». Эта команда — одна из сильнейших в Турции. Интересны и те матчи, которые мы уже проводили с «Фенербахче», они складывались достаточно интересно. Это хороший спарринг», — сказал Семак.

Матч «Фенербахче» — «Зенит» пройдет 15 ноября в Стамбуле.

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Фенербахче
Жозе Моуринью

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