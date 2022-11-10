Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

10 ноября, 14:42

Семак о Чистякове: «Неудачные игры или ошибки бывают у всех. У меня никаких вопросов нет»

Сергей Разин
корреспондент
Сергей Семак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с защитником Дмитрием Чистяковым.

«Что касается Чистякова, то я нисколько не сомневаюсь в его человеческих и профессиональных качествах. Неудачные игры или ошибки бывают у всех. У меня никаких вопросов нет. Да, это была неудачная игра, но Дима готовится дальше, в том же режиме, в каком он готовился и ранее. Он не пропустил ни одного занятия, а те вопросы, которые возникли у руководства, были оперативно решены в течение одного выходного дня. Дима не пропустил ни одной тренировки, все время находился с командой и готовится к предстоящему матчу. У нас есть, кому играть, есть здоровая конкуренция, и каждый игрок должен по максимуму пользоваться своими шансами. Вот так вся ситуация выглядит в моих глазах», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

В матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2) 28-летний защитник совершил результативную ошибку, которая привела ко второму голу грозненского клуба. После этого Чистяков был заменен в первом тайме.

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил после матча, что Чистяков выведен из основного состава.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-11-10-sergey-semak-gotovimsya-pokazat-khoroshuyu-igru.htm

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Дмитрий Чистяков
Сергей Семак
ФК Зенит
16
16
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Трогательная история в матче открытия ЧМ. Вот почему эквадорцы праздновали голы, стоя на коленях
Как по-арабски «мандраж»? Сборная Катара провалила домашнюю премьеру, люди ушли с трибун задолго до конца матча открытия ЧМ
В Кремле не обсуждается вопрос о возможности второй волны мобилизации
Песков ответил на слова Зеленского о желании Москвы добиться «затишья»
В Кремле заявили о намерении найти и наказать участников расстрела военнопленных
Что посмотреть туристу на Камчатке
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Сочи» — «Спартак», «Ростов» — «Динамо» и другие матчи
ЭСК РФС: Шадыханов правильно засчитал гол «Химок» на 50-й минуте матча с «Оренбургом»
Экс-вратарь «Ахмата» Мелихов: «Ожидал победы над «Зенитом»
Худший матч «Спартака» при Абаскале? В «Зените» работают роботы? ЦСКА слишком зависит от Карраскаля и Медины? Интервью Генича
Семак о поражении от «Ахмата»: «Такие игры бывают. Не думаю, что это был плохой матч в исполнении «Зенита»
Полузащитник «Урала» Мишкич успешно перенес операцию после перелома лицевой кости
У вратаря сборной России шесть результативных ошибок за месяц. В чем причина жуткого спада Сафонова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Семак о поражении от «Ахмата»: «Такие игры бывают. Не думаю, что это был плохой матч в исполнении «Зенита»

«Ростов» ведет с Полозом переговоры о продлении контракта