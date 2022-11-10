Семак о Чистякове: «Неудачные игры или ошибки бывают у всех. У меня никаких вопросов нет»

10 ноября, 14:42
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с защитником Дмитрием Чистяковым.
«Что касается Чистякова, то я нисколько не сомневаюсь в его человеческих и профессиональных качествах. Неудачные игры или ошибки бывают у всех. У меня никаких вопросов нет. Да, это была неудачная игра, но Дима готовится дальше, в том же режиме, в каком он готовился и ранее. Он не пропустил ни одного занятия, а те вопросы, которые возникли у руководства, были оперативно решены в течение одного выходного дня. Дима не пропустил ни одной тренировки, все время находился с командой и готовится к предстоящему матчу. У нас есть, кому играть, есть здоровая конкуренция, и каждый игрок должен по максимуму пользоваться своими шансами. Вот так вся ситуация выглядит в моих глазах», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.
В матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2) 28-летний защитник совершил результативную ошибку, которая привела ко второму голу грозненского клуба. После этого Чистяков был заменен в первом тайме.
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил после матча, что Чистяков выведен из основного состава.
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