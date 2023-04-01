Семак о вызове Ренана в сборную Бразилии: «В середине сезона терять игрока для нас — не очень хорошо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о вызове защитника Роберта Ренана в молодежную сборную Бразилии.

— Роберт Ренан вызван в молодежную сборную Бразилии, причем сбор пройдет во второй половине апреля. Точно ли «Зенит» отпустит Ренана и какова вероятность, что он пропустит матч «Зенита»?

— На сегодняшний день вызов не приходил в клуб, насколько я знаю. Если он придет, мы уже будем смотреть, насколько обязаны или не обязаны его отпускать, что касается юридических аспектов. В середине сезона в период самых важных матчей терять игрока для нас — не очень хорошо. Будем отталкиваться от возможностей его оставить. Если такой не будет, что делать. Есть и другие игроки, которые выйдут и будут играть, — передает слова Семака корреспондент «СЭ» Георгий Горностаев.

В составе сборной Бразилии U20 Ренан стал победителем молодежного Кубка Америки, который завершился в феврале этого года. После этого бразилец прилетел в расположение «Зенита».