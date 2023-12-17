Семак: «Если для нас мотивация — первое место, то что тогда главное для других клубов?»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в подкасте на канале Let's Talk MGIMO ответил на вопрос о мотивации в качестве тренера в условиях отстранения.

«Для всех тренеров главное выиграть чемпионат — тот основной турнир, в котором ты играешь. Что касается Лиги чемпионов и еврокубков, — это как определенный бонус, который тоже выиграть престижно, экономически выгодно. Если мы говорим о Лиге чемпионов, там очень большие деньги, это возможность игрокам проявить себя и заработать новый контракт с более сильной командой. Для нас главная мотивация — выполнять свою работу на сто процентов. Результат — тоже второстепенное. Если ты делаешь все, что ты можешь, дай бог, если ты заслуживаешь этого результата, ты его получаешь. Не заслуживаешь, не значит, что тебе не нужно заниматься этим делом», — сказал Семак.

Также главный тренер «Зенита» высказался о мотивации клубов РПЛ.

«Если для нас мотивация — первое место, то что тогда для других клубов, которые не играют за первое место. Какая для них мотивация? Получается, если этой категорией мыслить, то для них вообще нет никакой мотивации. Есть там пять команд в чемпионате России, которые играют за первое место, а другие? Не вылететь или остаться в серединке? Конечно, для них мотивация — показывать себя, проявлять себя, выполнять свою работу на сто процентов, заслужить более выгодный контракт, побеждать в конце концов. Любой профессионал хочет выигрывать», — добавил Семак.

«Краснодар» ушел на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ. В активе команды Владимира Ивича 38 очков. На два очка от «быков» отстает «Зенит», занимающий второе место. Третьим идет «Динамо» (32 очка).