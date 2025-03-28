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28 марта, 12:24

Семак прокомментировал наказание «Факела» после инцидента с Венделом

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о наказании «Факела» после инцидента с расистскими оскорблениями в адрес полузащитника сине-бело-голубых Вендела во время матча 20-го тура РПЛ (2:0).

Во втором тайме встречи Вендел получил красную карточку за оскорбительный жест в адрес болельщиков воронежской команды, который он показал в ответ на расистские выкрики. После инцидента КДК РФС дисквалифицировал 27-летнего хавбека на 2 матча (1 условно) и оштрафовал «Факел» на 1 миллион рублей за поведение фанатов, а также принял решение о том, что команда из Воронежа проведет один домашний матч без зрителей.

«Я против коллективной ответственности за наказание. Что касается дисквалификации стадиона, это говорит о том, что Fan ID плохо работает в данном случае. Что касается игрока [Сергея Божина], то он вел себя очень некорректно по отношению к нашим игрокам. И извиняться мне абсолютно не за что«, — заявил Семак.

Ранее стендап-комик, болельщик «Спартака» Роман Косицын в интервью «СЭ» посоветовал главному тренеру сине-бело-голубых извиниться перед Божиным, так как игрок воронежской команды не позволял себе расистских оскорблений.

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Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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