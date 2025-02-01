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Сегодня, 17:04

Семак о трансферах «Зенита»: «Номинально это обмен игроков, и клуб в это трансферное окно ничего не тратит»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал изменения в составе команды в зимнее трансферное окно.

20 января клуб из Санкт-Петербурга объявил о переходе нападающего «Ботафого» Луиса Энрике. В рамках сделки из российского клуба в бразильский отправился форвард Артур. Полузащитник «Зенита» Вендел станет футболистом «Ботафого» по окончании сезона-2024/25.

— Сейчас «Зенит» перестраивается, и все это обсуждают. Поэтому главной темой этого зимнего трансферного окна стала покупка Луиса Энрике за внушительную сумму. Это такая пожарная мера, чтобы переломить ход чемпионата и выйти на первое место, или это то перестроение, которое давно напрашивалось, с учетом ухода Клаудиньо, Артура и летнего трансфера Вендела?

— Я думаю, что любая команда имеет свой срок службы. Если посмотреть, то редко игроки больше трех лет задерживаются в одном клубе, и при этом показывают высокий уровень. Поэтому эти изменения назрели.

По поводу покупки — вы понимаете, что номинально это обмен игроков, и клуб в это трансферное окно ничего не тратит. Поэтому та же продажа Клаудиньо и обмен игроков входят в планы на этот сбор. Мы понимаем, что мы можем сделать, а чего не можем. На сегодняшний день идет оптимизация тех позиций, которые, на наш взгляд, требуют усилений. В случае с Клаудиньо — он сам изъявил желание, и, я думаю, было найдено решение, которое устроило игрока. Безусловно, на эту позицию мы сейчас ищем игрока. Что касается Артура, то, конечно, мы ждали от него большего, но, наверное, у него не совсем все получилось, хотя он тоже внес свою лепту, и мы благодарны ему за это. Говоря о Венделе — мы видели, что игрок на протяжении нескольких лет периодически изъявлял желание продолжить в другом чемпионате, и клуб пошел ему навстречу. Так сложилось обстоятельства, что получилось совершить обмен.

— То есть, по факту это оптимизация? Клуб отпускает игроков, потерявших мотивацию или не оправдавших ожидание, и берет новых молодых талантов?

— Да, думаю, так это и происходит. Ждем, кто появится, и после будем решать, как и в каком сочетании мы будем играть. Пока сложно сказать, что именно сейчас мы как-то готовимся. Ждем и смотрим, что получится, а что нет.

После 18 туров чемпионата России-2024/25 «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 39 очками, уступая лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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