Семак — о Лусиано Гонду: «Будем надеяться, что он придаст глубину обойме «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от перехода форварда Лусиано Гонду.

— Он достаточно молодой нападающий, — приводит слова Семака официальный сайт клуба. — Вообще нападающий — непростая позиция. У него хорошие габариты, он умеет бороться за верховые мячи. Хороший удар, хорошая работоспособность. Будем надеяться, что он придаст глубину нашей обойме, определенную вариативность в наших действиях. Конечно, как и любому игроку, ему нужно адаптироваться к чемпионату, это займет определенное время. А нам в свою очередь нужно проанализировать, насколько он сейчас готов, сколько готов играть, чтобы потихоньку начинать помогать команде.

— Есть ли какие-то предварительные оценки, когда Лусиано сможет помочь команде на поле?

— Пока нет, у нас всего два дня на то, чтобы принять решение, посмотреть его в тренировочном процессе, оценить его функциональные возможности для того, чтобы решить, сможет ли он играть и если сможет, то сколько.

Ранее «СЭ» сообщал, что сумма трансфера 23-летнего аргентинца составила около 12 миллионов евро. Лусиано играл в «Аргентинос Хуниорс» с 2023 года. В 38 матчах за команду он забил 14 голов и сделал 5 результативных передач.