Семак о победе «Зенита» над «Локомотивом»: «Преимущество было минимальным, чувствовалось напряжение»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:0) в матче 14-го тура РПЛ.

— Преимущество было минимальным, чувствовалось напряжение. В первом тайме мы хорошо играли, действовали чуть быстрее. Во втором — чуть подустали, может быть, движение было чуть хуже. Все равно все отрабатывали игровые моменты до конца. Главное качество «Локомотива» — быстрые атаки, сегодня мы с этим справились. Большую опасность сегодня представляли передачи с флангов, потому что вышел Комличенко — высокий форвард. Мы достойно сыграли в обороне и в атаке. Поздравляю команду. Также большое спасибо болельщикам, что приходят и поддерживают нас. Сложный матч, но думаю, что выиграли по делу. Ребята — молодцы. Будем готовиться к следующим матчам.

— Почему первые замены были сделаны так поздно, на 75-й минуте?

— Несмотря на усталость, все доигрывали моменты до конца. Остроты у наших ворот было немного. Достаточно непросто входить в такую сложную игру. Когда стало понятно, что уже сложновато двигаться, мы освежили игру, выпустив Мостового, Лусиано и Соболева. Плюс была вынужденная замена Дркушича. Футболисты освежили игру, но мы и до, и после замен смотрелись нормально.

— По поводу Дугласа Сантоса: травма оказалась серьезнее, чем вы ожидали?

— Посмотрим. Травма достаточно серьезная. Многое будет зависеть от того, как пройдет процесс реабилитации. Возможны варианты. Но это футбол, что делать. Бывает и такое.

— Жерсон играл выше, чем в первых матчах за «Зенит». Где его оптимальное место на поле?

— Мы сейчас смотрим, где его оптимальное место на поле. По движению — набирает форму. Видно, что у него появилась мощь. Он хорошо играет корпусом, у него не так просто отобрать мяч. Хорошо сегодня открывался. Он пропустил достаточно много, нужно набрать игровой тонус, но сейчас у нас есть возможность посмотреть Жерсона на той или иной позиции в зависимости от соперника. Футболист с хорошим пасом может играть и вторым опорным, может и выше, может и с фланга при определенных задачах. Сегодня Жерсон провел хороший матч. Поэтому надеемся, что он будет только прибавлять. У него для этого есть все качества.

«Зенит» поднялся на второе место в таблице РПЛ с 29 очками. В следующем туре команда из Санкт-Петербурга сыграет на выезде с «Крыльями Советов».