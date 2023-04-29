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Сегодня, 17:02

Семак — о Малкоме: «Он проводит блестящий сезон и абсолютно заслуженно показывает результативность»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал покер Малкома в матче 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (5:1).

«Конечно, нам важно, чтобы команда прежде всего побеждала и забивала, но мы радуемся и за персональные успехи игроков. Малком проводит блестящий сезон и абсолютно заслуженно показывает результативность, которая сейчас у него есть, благодаря отношению к делу, своей работоспособности. Это футбол, в футболе все заслуженно», — заявил Семак пресс-службе команде.

В этом сезоне 26-летний бразилец провел 25 матчей в РПЛ, отметившись 22 голами и 9 ассистами.

Сергей Семак
ФК Зенит
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