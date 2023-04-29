Сегодня, 17:02
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал покер Малкома в матче 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (5:1).
«Конечно, нам важно, чтобы команда прежде всего побеждала и забивала, но мы радуемся и за персональные успехи игроков. Малком проводит блестящий сезон и абсолютно заслуженно показывает результативность, которая сейчас у него есть, благодаря отношению к делу, своей работоспособности. Это футбол, в футболе все заслуженно», — заявил Семак пресс-службе команде.
В этом сезоне 26-летний бразилец провел 25 матчей в РПЛ, отметившись 22 голами и 9 ассистами.