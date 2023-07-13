Семак — о ситуации с Венделом: «Не знаю, насколько мы его отпустили»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак во время пресс-конференции рассказал, кто из футболистов может пропустить матч OLIMPBET Суперкубок России против ЦСКА. Также специалист высказался о ситуации с полузащитником Венделом, который не вернулся в расположение команды.

— Под вопросом только участие в матче Клаудиньо — из тех, кто в обойме. На сколько он выбыл, посмотрим. Шанс сыграть с ЦСКА есть.

— Зачем «Зениту» нужен Марио? Когда можно будет вернуться к этому вопросу?

— Откуда я знаю? Я пока не знаю. Как будет пища, тогда будем говорить, а пока добавить нечего.

— Изменилась ли ситуация по Венделу?

— По Венделу ситуация не изменилась. Я не подписывал контракт и тонкостей не знаю, на сколько мы его отпустили. По мне, каждый игрок должен профессионально выполнять свои обязанности.

Ранее журналист Хорхе Никола на своем YouTube-канале сообщил, что у 25-летнего бразильца напряженные отношения с руководством сине-бело-голубых.