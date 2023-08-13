Семак прокомментировал спорный эпизод в конце матча «Зенита» с «Факелом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал спорный момент в конце матча 4-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0). Из-за этого эпизода игроки команд устроили потасовку.

— Все сейчас обсуждают момент в концовке, хочется спросить ваше мнение. Был ли там в штрафной фол в пользу «Зенита», а не пенальти в ваши ворота?

— Вряд ли кто-то будет воспринимать мое мнение как нейтральное. Я сейчас слушал разбор и Николаев, а также те, кто были в студии, пришли к выводу, что судья поступил верно с помощью ВАР и принял то решение, которое нужно было принять. Это не мои слова, а людей, которые не заинтересованы в другом мнении.

После 4 туров РПЛ «Зенит» набрал семь очков и расположился на 5-м месте в турнирной таблице. «Факел» — на последней строчке.