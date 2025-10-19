Семак: «Пока не знаем, на какой период выбыл Кассьерра»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о травме форварда сине-бело-голубых Матео Кассьерры в матче против «Сочи» (3:0) в 12-м туре РПЛ.

Из-за повреждения колумбийца заменил Лусиано в конце первого тайма встречи.

«Немного, конечно, видоизменилась игра. У Лусиано одни качества, у Кассьерры — другие качества более сильные, скажем так. Поэтому, в принципе, продолжили играть в тот же футбол. Здесь замена по позиции. К сожалению, Матео пока выбыл, не знаем на какой период времени. Я думаю, что ввиду только индивидуальных характеристик изменилось, но ход игры, наверное, не изменился», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит» (23 очка) остается на четвертом месте в РПЛ. «Сочи» (5) продолжает замыкать турнирную таблицу.