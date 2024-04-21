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Сегодня, 19:19

Семак прокомментировал трудности «Зенита» в матчах с командами из нижней части таблицы

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о трудностях, которые команда испытывает против соперников из нижней части таблицы РПЛ.

В 25-м туре «Зенит» на своем поле обыграл «Оренбург» (1:0).

—Почему «Зениту» так трудно даются матчи против команд из нижней части таблицы? С «Балтикой» было очень трудно, но было много моментов, которые не удалось реализовать. Сегодня похожий случай с «Оренбургом». Очень много сил отняла игра со «Спартаком» в среду? Или просто что-то еще мешает?

— Конечно, эмоциональная составляющая не может находиться всегда на высоком уровне. Ребята выплескивают много сил и энергии в матчах и с «Краснодаром», и со «Спартаком». Сегодня, думаю, игра была качественной с первой до последней минуты. Много моментов. Сегодня она разделилась на два тайма: один был качественным, а второй получился не таким, как нам хотелось бы. Это касается и качества нашей игры, и количества грубых ошибок. Но что делать, будем работать. Не всегда получается играть так, как нам хотелось бы. Эмоциональное состояние и какая-то внутренняя самоуспокоенность после первого тайма помешала на протяжении всего матча играть так, как мы того хотим.

— Премиальные за победы над «Спартаком» и «Оренбургом» одинаковые?

— Премиальные нужно заработать и заслужить. А заслужим мы, когда выполним свою задачу или все задачи, которые перед нами стоят, — сказал Семак.

«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара», занимающего второе место, снова увеличился до 4-х очков.

«Оренбург» (26) остается 12-м в турнирной таблице.

В следующем матче команда Сергея Семака на своем поле примет «Рубин» в перенесенном 21-м туре РПЛ. Игра пройдет 24 апреля. «Оренбург» в этот же день дома сыграет с «Динамо».

Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК Оренбург
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