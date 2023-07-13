Семак — об уходе Медины из ЦСКА в «Спартак»: «Думаю, структура не изменится»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак во время пресс-конференции рассказал об ожиданиях от матча OLIMPBET Суперкубок России против ЦСКА.

— Что думаете о ЦСКА?

— У ЦСКА выстроенная структура, все сыграны и каждый футболист знает, что от него требуется. Конечно, такие игроки, как Медина прибавляют качества командной игре, но, думаю, структура не изменится. Команда стала второй в прошлом сезоне, будет встреча двух первых мест.

— У ЦСКА не лучшие результаты в межсезонье. Как вы с ними относитесь?

— Товарищеские матчи не относятся к официальным матчам, в субботу будет другая игра.

— Вы согласны, что вы легенда ЦСКА? Какого приема вы ждете в Казани?

— Хорошего приема. Я со многими болельщиками ЦСКА до сих пор дружу. И с Евгением Ленноровичем в хороших отношениях. Думаю, будет матч в хорошей атмосфере при полном стадионе.

Суперкубок России пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля. Начало встречи запланировано на 17.00 по московскому времени.