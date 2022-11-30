Семак о трансферах «Зенита»: «Шансы, что кто-то придет, есть, но они небольшие»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением возможных новых игроках команды.

«Сложно сказать, как сложится ситуация. Надо смотреть, если кто-то из игроков уйдет. Мы, конечно, никого держать не будем, но нам тогда нужно будет подготовить замену тем футболистам, которые уйдут. Шансы, что кто-то придет, есть, но они небольшие», — сказал Семак в интервью телеканалу «Россия 24».