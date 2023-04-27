Семак о переходе Малкома в «ПСЖ»: «Его ввели в заблуждение, сказав, что с «Зенитом» уже обо всем договорились»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на интерес «ПСЖ» к форварду петербуржцев Малкому в зимнее трансферное окно.

«Вопрос не в том, ушел бы он или нет. Мы к этому готовы. Вопрос — как уходить. Есть цивилизованные методы, от которых стоит отталкиваться. Ведь в этой истории и Малкома ввели в заблуждение, сказав, что с «Зенитом» уже обо всем договорились. Хотя это было неправдой. Мы с ним поговорили. Он сразу занял честную и порядочную позицию — если в клуб придет предложение, которое всех устроит, то он уйдет. Если нет — останется.

Опасений за его настроение не было. У нас все игроки показывают хороший уровень. Это говорит об их характере, благодаря которому мы занимаем то место, которое занимаем», — цитирует Семака «Чемпионат».

В текущем сезоне 26-летний Малком провел 31 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 9 результативных передач. Его контракт с «Зенитом» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость бразильца в 27 миллионов евро.