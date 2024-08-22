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Сегодня, 11:33

Семак прокомментировал возможный трансфер Соболева в «Зенит»

Алексей Михайлов
Сергей Семак.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о ситуации вокруг возможного перехода нападающего «Спартака» Александра Соболева в клуб из Санкт-Петербурга.

«Я не тот человек, который может прояснить ситуацию. Это совершенно точно. У меня никаких новостей нет на этот счет», — сказал Семак на пресс-конференция.

В конце июня «СЭ» сообщал, что московский клуб готов отпустить нападающего, чей контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2026 года, за 11 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 27-летний Соболев провел за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от тренировок с основной командой красно-белых. Сообщалось, что это связано с его желанием перейти в «Зенит»

В 6-м туре РПЛ «Зенит» 24 августа сыграет со «Спартаком». Встреча пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге. После пяти туров сине-бело-голубые с 13 очками лидируют в турнирной таблице чемпионата России.

Александр Соболев
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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