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Сегодня, 23:24

Семак — о затяжках времени в матче с «Рубином»: «Судья на поле, чтобы дух спорта соответствовал»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на затяжки времени от игроков «Рубина» (0:2) в матче 21-го тура РПЛ.

— Было много затяжек времени от казанцев, электрокар несколько раз выезжал, но игроки при этом вставали и сами покидали поля. Мог ли судья помешать этому, чтобы не происходило таких затяжек?

— Судья и есть на поле, чтобы дух спорта, наверное, соответствовал. Я понимаю, если столкнулись головой, нужно останавливать. А если игрок сам упал, лежит, а судья останавливает... И там другие моменты, которые были, непонятные многие действия. Но судья — это судья, а наша игра — это наша игра.

— «Краснодар» в параллельном матче победил, отрыв в одно очко. Как оцените сейчас чемпионскую гонку, насколько сильно она обострилась? Впереди матч с «Динамо» тоже непростой.

— Думаю, мы всегда относились к таблице достаточно серьезно. Это со стороны журналистов, наверное, было отношение другое. У нас оно всегда на максимальном уровне находится. Мы прекрасно понимаем, что сложно будет, все будут терять очки. На сегодняшний день то право на ошибку, которое мы заработали, теперь у нас нет. Те же «Динамо» и «Краснодар» — команды, которые могут бороться за первое место. Мы в том числе будем сражаться. На данный момент все зависит от нас. Дальше посмотрим, — сказал Семак на пресс-конференции.

«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара» (49), занимающего второе место, сократился до одного очка. В параллельном матче «быки» обыграли «Балтику» (3:2).

«Рубин» (36) обошел «Ростов» (34) и поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице.

Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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